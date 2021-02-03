"Нафтогаз" попросил наблюдательный совет "Укрнафты" начать подготовку к распределению активов

Компанию поделят по бизнес-направлениям между акционерами.

"Нафтогаз" попросил наблюдательный совет "Укрнафты" начать подготовку к распределению активов
Фото: ukrnafta.com

НАК "Нафтогаз Украины" попросил наблюдательный совет ПАО "Укрнафты" начать подготовку к рассмотрению на общем собрании акционеров вопроса о распределении активов компании по бизнес-направлениям (газ и нефть) между НАК как акционером, владеющим более 50% акций, и миноритарными акционерами.

Об этом говорится в письме главы НАК Андрея Коболева в адрес наблюдательного совета "Укрнафты", находящемся в распоряжении LB.ua.

"Просим на ближайшем заседании наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" рассмотреть указанный вопрос и утвердить календарный план и необходимые меры по его практической реализации", - говорится в письме.

Обновление. По информации LB.ua, заседание наблюдательного совета "Укрнафты", на котором рассмотрят предложение "Нафтогаз Украины", планируется на 25 февраля.

"Укрнафта" занимается добычей нефти и газа, государству в компании принадлежит 50% + 1 акция. До 2015 года компанию контролировал Игорь Коломойский, структурам которого принадлежат другие акции.

Компания владеет примерно двумя тысячами газовых скважин, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 28 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до оккупации Крыма и войны на востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по действующему тогда курсу.

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