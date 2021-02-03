Требования к раскрытию уставных капиталов компаний изменили. Рада приняла законопроект

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Требования к раскрытию уставных капиталов компаний изменили. Рада приняла законопроект
Фото:delo.ua

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

За соответствующий законопроект №?3497 во втором чтении и в целом проголосовали 318 депутатов.

Что позволяет закон

Одобренный закон устраняет существующую коллизию между законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Хозяйственным кодексом.

В частности, в Кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, но в законе такой нормы нет.

Законопроект исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью, определяет исключительно закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Устав общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие настоящему Кодексу.

Напомним

Рада приняла в первом чтении законопроект №?3497 о внесении изменений в ГКУ по устранению правовых коллизий в требованиях в устав обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Проектом предлагалось:

  • исключить из ГКУ положения о необходимости определения в уставе долей участников ООО и ОДО;
  • определить, что перечень обязательных требований к уставов ООО и ОДО определяется исключительно Законом об ООО.

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