Требования к раскрытию уставных капиталов компаний изменили. Рада приняла законопроект

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

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За соответствующий законопроект №?3497 во втором чтении и в целом проголосовали 318 депутатов.

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Одобренный закон устраняет существующую коллизию между законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Хозяйственным кодексом.

В частности, в Кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, но в законе такой нормы нет.

Законопроект исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью, определяет исключительно закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Устав общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие настоящему Кодексу.

Напомним

Рада приняла в первом чтении законопроект №?3497 о внесении изменений в ГКУ по устранению правовых коллизий в требованиях в устав обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.