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2021-02-03
На этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиарда
В течение текущей недели (01?05.02.21) запланирована продажа активов ликвидируемых банков, на общую сумму 12?971,44 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Фото: uk-legal.od.ua
Что запланировано к реализации
Из указанной суммы будут выставлены на торгах:
- дебиторская задолженность перед банками — на 6,90 млн грн;
- права требования по выданным банками кредитам — на 6?387,05 млн грн;
- недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на 53,46 млн грн;
- ценные бумаги — на 9,03 млн грн.
Среди лотов — пул активов имущественных прав по кредитам, легковой автомобиль Volkswagen Multivan, нежилое помещение в городе Ирпень Киевской области, а также ряд земельных участков в столичном регионе.
Кто будет продавать
На этой неделе на продажу выставлены активы:
- Родовид банка — на общую сумму 8?838,60 млн грн;
- банка «Финансовая инициатива» — на общую сумму 3?762,32 млн грн;
- ВТБ Банка — на общую сумму 368,44 млн грн;
- Фидобанка — на общую сумму 1,25 млн грн;
- Черноморского банка реконструкции и развития — на общую сумму 0,83 млн грн.
Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатами продажи активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «