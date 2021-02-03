На этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиарда

В течение текущей недели (01?05.02.21) запланирована продажа активов ликвидируемых банков, на общую сумму 12?971,44 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

На этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиарда
Фото: uk-legal.od.ua

Что запланировано к реализации

Из указанной суммы будут выставлены на торгах:

  • дебиторская задолженность перед банками — на 6,90 млн грн;
  • права требования по выданным банками кредитам — на 6?387,05 млн грн;
  • недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на 53,46 млн грн;
  • ценные бумаги — на 9,03 млн грн.

Среди лотов — пул активов имущественных прав по кредитам, легковой автомобиль Volkswagen Multivan, нежилое помещение в городе Ирпень Киевской области, а также ряд земельных участков в столичном регионе.

Кто будет продавать

На этой неделе на продажу выставлены активы:

  • Родовид банка — на общую сумму 8?838,60 млн грн;
  • банка «Финансовая инициатива» — на общую сумму 3?762,32 млн грн;
  • ВТБ Банка — на общую сумму 368,44 млн грн;
  • Фидобанка — на общую сумму 1,25 млн грн;
  • Черноморского банка реконструкции и развития — на общую сумму 0,83 млн грн.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатами продажи активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».

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