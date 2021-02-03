Курс криптовалюты Ethereum обновил исторический максимум

С начала года криптовалюта выросла на 91,1%.

Стоимость одной из самых популярных цифровых валют Ethereum превысила 1500 долларов США .

На пике стоимость второй по капитализации криптовалюты достигала 1573 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Рост курса Ethereum за последние сутки составил 13,6%. С начала года криптовалюта выросла на 91,1%.

В то же время цена биткоина за последний месяц выросла всего на 8,5%.

Ethereum - криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.

25 января криптовалюта Ethereum установила новый рекорд себестоимости в более чем 1450 долларов.