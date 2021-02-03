Курс криптовалюты Ethereum обновил исторический максимум

С начала года криптовалюта выросла на 91,1%.

Курс криптовалюты Ethereum обновил исторический максимум
Фото: currency.com

Стоимость одной из самых популярных цифровых валют Ethereum превысила 1500 долларов США.

На пике стоимость второй по капитализации криптовалюты достигала 1573 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Рост курса Ethereum за последние сутки составил 13,6%. С начала года криптовалюта выросла на 91,1%.

В то же время цена биткоина за последний месяц выросла всего на 8,5%.

Ethereum - криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.

25 января криптовалюта Ethereum установила новый рекорд себестоимости в более чем 1450 долларов.

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