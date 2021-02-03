Eurometal озаботилась проблемами потребителей стали в ЕС

Как сообщает Argus Media, европейская ассоциация дистрибьюторов стали Eurometal направила Европейскому комиссару по торговле Валдису Домбровскису письмо, в котором предлагает ему проанализировать динамику цен на рынках стали за последние 18 месяцев при рассмотрении текущих мер защиты стали, срок действия которых истекает в июне.



"Еще раз, нам нужна комиссия для оказания помощи и заботы о потребителях стали и отраслях, потребляющих сталь. Если не будет рынка потребителей, не будет рынка для производства стали", - говорится в письме, подписанном президентом Eurometal Фернандо Эспада и управляющим директором Даниэль Гуинабер. Это следует за письмом от 12 европейских стран-членов, поддержанных Eurofer, с просьбой пересмотреть и расширить гарантии по стали.



С 3 июня 2019 года эталонный индекс цен для горячекатаного рулона для северо-запада ЕС вырос до 707 евро за тонну с 476 евро за тонну, т.е. на 231 евро за тонну. Накопленный спрос и запаздывающий рост предложения с сентября прошлого года привели к тому, что аппетит опередил производство, что привело к резкому скачку цен в последние несколько месяцев - с 8 июня 2020 года индекс вырос на 309 евро за тонну.



Всплеск спроса и снижение предложения усугублялись недостаточным проникновением импорта в последние месяцы. По данным Евростата, в ноябре прошлого года ЕС импортировал всего 257 813 тонн г/к рулона. Это был самый низкий показатель импорта почти за восемь лет.



Снижение было вызвано рядом факторов. Covid-19 сильно повлиял на европейскую промышленность, что означало, что местные цены были ниже, чем в остальном мире, что снизило импортный спрос летом. В то же время ряд регионов не могут продавать в Европу из-за демпинговых пошлин - Китай , РоSSия, Бразилия , Сербия и Украина имеют пошлины, которые контролируют объемы. У Турции теперь есть временная демпинговая пошлина, а пошлина Северстали, единственного роSSийского производителя, который все еще может продавать г/к рулон в ЕС , пересматривается после петиций Eurofer.



Европейские производители предполагают, что ничего не изменилось с тех пор, как в США были введены защитные меры по стали в соответствии с разделом 232.

Несмотря на то что Дональд Трамп покинул свой пост, пошлины все еще действуют, а это означает, что Европа может столкнуться с большим количеством импортных материалов, если меры утратят силу.



