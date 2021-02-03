Суд обязал экс-владельцев ПриватБанка дополнительно оплатить 1 млн фунтов стерлингов

Английский суд обязал бывших владельцев и других ответчиков оплатить ПриватБанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021 года, Старший судья, который устанавливает размер выплат, господин Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство ПриватБанка по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка и обязал господина Коломойского и господина Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, произвести дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами превышает 12 млн фунтов стерлингов (состоит из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, а также возвращения 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года).

Ответчиков также обязали оплатить расходы ПриватБанка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, которые он понес в связи с подачей такого ходатайства.

19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова в деле ПриватБанка. Коломойский и Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании судебного приказа.

Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции 4 декабря 2018 года и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долл. против бывших владельцев может рассматриваться английским судом.

Апелляционный суд обязал ответчиков оплатить ПриватБанку расходы, понесенные в связи со слушаниями 2018 года, а также средства, потраченные банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам ПриватБанка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.