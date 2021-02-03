Комиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию на онлайн-казино
Разрешение на организацию азартных игр получила фирма "Спейсикс"
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на онлайн-казино, удовлетворив заявление ООО "Спейсикс".
Об этом говорится в решении комиссии №34 от 2 февраля.
Компания теперь может легально осуществлять "деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет".
Владельцем зарегистрированного в мае 2020 года ООО "Спейсикс" в государственных реестрах указан Сергей Потапов.
Как указывает "НВ", компания "Спейсикс" является собственником торговой марки "Космолот".
Напомним, что в 2020 году в Украине был принят закон, который легализует работу казино и игровых автоматов.
Закон не рассматривает в качестве азартных игр лотереи, спортивный покер, бильярд и боулинг.
В октябре Кабмин назначил главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.
Игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет.