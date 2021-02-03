Экономика еврозоны в 2020 году сократилась на 6,8%

В прошлом году ВВП еврозоны сократился на 6,8%. И хотя в третьем квартале экономика выросла на 12,4%, в четвертом ситуация ухудшилась на 0,7% из-за повторного осложнения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Фото: erece.org

Влияние пандемии

За последние три месяца прошлого года ситуация в сфере здравоохранения ухудшилась: многие страны еврозоны внедрили новые локдауны. Жесткие социальные ограничения снова ударили по экономическим показателям, поэтому они сократились на 0,7% в четвертом квартале 2020 года.

Темпы роста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом

Источник: Евростат

Какова ситуация в странах ЕС

Рост Германии в последнем квартале 2020 года составил 0,1%. В Испании темпы роста ВВП за тот же период составили 0,4%, а наибольший рост показала Швеция — 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2020 года.

В то же время ВВП Франции сократилось на 1,3%, Италии — на 2,0%. Наибольшее сокращение экономики в последнем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом произошло в Австрии: экономика страны сократилась на 4,3%.

Динамика роста объема ВВП в 2020 году

Источник: Евростат

Какова оценка МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что на 0,3 п. п. больше по сравнению с прогнозом октября прошлого года. Причина положительных ожиданий МВФ — начало вакцинации от коронавирусной болезни, свидетельствуют данные МВФ .

Беспокойство вызывают новые волны и штаммы вируса, однако обновленный прогноз изображает ожидания высокой активности вследствие появления вакцин и дополнительной поддержки со стороны крупных экономик.

Ранее Фонд ожидал увидеть рост на 5,2% в этом году.

Зато МВФ ухудшил прогнозы для стран еврозоны в 2021 году: рост ожидается в 4,2% (1% против предыдущего прогноза), однако прогноз на следующий год, наоборот, улучшился до 3,6% (+ 0,5%).

Для стран с развивающейся экономикой прогноз на 2021 год тоже несколько улучшился: до 6,3% (+ 0,3%), а вот в 2022 году рост составит 5% (-0,1%).