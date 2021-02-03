Закон: Земля автоматически будет переходить покупателю объекта недвижимости

2 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости», пишет ЕП.

Закон: Земля автоматически будет переходить покупателю объекта недвижимости
Фото: protocol.ua

За соответствующий законопроект №?0850 проголосовали 297 народных депутатов.

Что предлагает документ

Законом установлено «автоматический» переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение к новому владельцу имущества.

Документ находился на рассмотрении парламента с 2015 года.

Законом устанавливаются сроки для обращения приобретателя дома к собственнику земельного участка с предложением передать ему в пользование соответствующий земельный участок (10 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости), а также сроки для расторжения предыдущего и заключение нового договора с собственником такого земельного участка (не позднее 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости).

Авторы законопроекта отмечают, что для осуществления застройки оформления права на земельный участок является необходимым условием.

Вывод

Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды), осуществление строительства будет незаконным.

Мораторий отменен

Верховная Рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения 31 марта прошлого года. Согласно закону, продажа такой земли станет доступной с 1 июля 2021 года.

Право покупки земли будут иметь:

  • граждане Украины
  • юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников;
  • территориальные общины и государство;
  • банки могут стать собственниками земли только при условии, если земучасток досталась им в качестве залогового имущества с непогашенным кредитом.

Также закон предусматривает, что иностранцы не смогут стать собственниками украинской земли до проведения референдума по этому вопросу.

Мораторий на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года. Затем мораторий продолжали ежегодно на 1 год.

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