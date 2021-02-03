Visa планирует работать с крупными криптовалютными игроками рынка

Генеральный директор Visa Альфред Келли заявил, что компания готовит свою платежную сеть для обработки полного спектра криптовалютных активов и планирует заключить партнерские соглашения с основными криптовалютными игроками рынка. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на finextra.com.

Visa планирует работать с крупными криптовалютными игроками рынка
Фото: news.crypto.pro

Какие планы у Visa

Альфред Келли заявил, что руководство рассматривает рынок криптовалют как два отдельных сегмента:

  • традиционные криптовалюты, такие как биткоин и эфир;
  • цифровые валюты, обеспеченные фиатными валютами, включая стейблкоины и цифровые деньги государственных центробанков.

«Мы считаем, что у нас есть уникальные возможности сделать криптовалюты более безопасными и полезными для платежей за счет нашего глобального присутствия, клиентоориентированного подхода и авторитетности нашего бренда», — сообщил Келли.

Visa будет работать с кошельками и биржами, чтобы пользователи могли покупать цифровые валюты, используя свои учетные данные Visa, а также выводить деньги на карточки Visa для совершения покупок в любом из 70 млн абонентов платежной сети.

Компания уже заключила сделки с 35 организациями на криптовалютных рынках, в числе которых сервисы BitPanda и BlockFi.

По словам Альфреда Келли, новые партнерские соглашения представляют собой потенциал для более чем 50 млн учетных данных Visa. Руководство платежного сервиса также будет уделять особое внимание появляющимся на рынке криптовалют стейблкоинам, которые могут начать использовать как стандартное средство обмена ликвидностью.

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