В Украине подняли налоги на дома и квартиры: кого избавят от уплаты

Налог на жилье в Украине с этого года будет рассчитываться по новым правилам. При расчете будет учитываться не площадь жилого помещения, а стоимость квартиры или частного дома. Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Так, ранее налог для домов ценой в 1 млн грн и 10 млн грн был одинаковый. Но с новым законопроектом он будет разный. Те, у кого жилье дороже, будут платить за него больше.

Согласно новому законопроекту, ставка налога на жилье составит до 0,02% от оценочной стоимости. В законопроекте Гетманцева прописан и ряд категорий, которые будут избавлены от уплаты налогов. Это владельцы квартир, стоимость которых не превышает 300 минималок (в городах-миллионниках) и 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек, а также владельцы домов стоимостью 600 минималок в больших городах и 250 минималок в городах с населением до 1 млн человек.

Также от налога на недвижимость, в случае принятия законопроекта, будут избавлены пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные граждане.