Цены на нефть растут. Brent подорожала до $57,67 за баррель

Котировки нефти продолжают умеренно расти в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Цены поддерживают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

Цены на нефть растут. Brent подорожала до $57,67 за баррель

Торги на бирже

К 9:15 апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,37%), до $57,67 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,11 (2%) — до $57,46 за баррель.

К этому времени мартовские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,33%), до $54,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт вырос в цене на $1,21 (2,3%), — до $54,76 за баррель.

Заседание ОПЕК

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК — на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, РоSSия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан — на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API).

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