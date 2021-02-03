Биткоин подорожал на $2 тысячи за сутки

3 февраля курс биткоина на криптобирже Binance вырос на $2 тыс., до текущих $36,5 тыс. Несколько часов назад котировки актива достигали $36,8 тыс., после чего снизились. Об этом пишет РБК.

Цена первой криптовалюты растет с 22 января — в тот день был зафиксирован локальный минимум в $22 тыс.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» курс биткоина по состоянию на 10:20 составляет $35.

Предыстория

В начале января биткоин обновил исторический максимум стоимости на отметке $42 тыс.

Нынешняя волна укрепления BTC началась в середине декабря, когда котировки преодолели предыдущий рекорд в $20 тыс., установленный в конце 2017 года.

Ранее директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд спрогнозировал, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до $400?600 тыс.

Майнерд предупредил, что в краткосрочной перспективе есть высокий риск коррекции, поскольку в последние месяцы криптовалюта показала стремительный рост.