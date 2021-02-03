Кипр больше не будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Республика Кипр не вернется к выдаче гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил президент Кипра Анастасиадис, пишет Коммерсант .

Кипр больше не будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
Фото: mind.ua

«Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация», — сказал журналистам Анастасиадис в ответ на вопрос, не собирается ли он восстановить соответствующую процедуру предоставления гражданства.

Напомним

1 ноября 2020 года на Кипре прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Так называемая программа «золотых паспортов» остановлена из-за злоупотреблений.

В 2020 году власть Кипра сообщила о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта в обмен на инвестиции.

Причиной стали расследования СМИ. Журналисты выяснили, что не все люди, которые получили паспорта за инвестиции, соответствовали правилам получения гражданства.

После проверок власти страны начали лишать гражданства людей, которые предоставили ложные сведения при получении паспортов.

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