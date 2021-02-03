Кипр больше не будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Республика Кипр не вернется к выдаче гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил президент Кипра Анастасиадис, пишет Коммерсант .

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«Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация», — сказал журналистам Анастасиадис в ответ на вопрос, не собирается ли он восстановить соответствующую процедуру предоставления гражданства.

Напомним

1 ноября 2020 года на Кипре прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Так называемая программа «золотых паспортов» остановлена из-за злоупотреблений.

В 2020 году власть Кипра сообщила о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта в обмен на инвестиции.

Причиной стали расследования СМИ . Журналисты выяснили, что не все люди, которые получили паспорта за инвестиции, соответствовали правилам получения гражданства.

После проверок власти страны начали лишать гражданства людей, которые предоставили ложные сведения при получении паспортов.