Курс Ethereum установил новый максимум в $1,5 тысячи

2 февраля Ethereum установил новый исторический максимум стоимости. Согласно данным coinmarketcap.com, цена альткоина поднималась до $1494. На бирже Binance рекорд был достигнут на отметке в $1,5 тыс. Об этом пишет РБК.

Фото: blog-invest.online

Как изменился курс

За последние сутки Ethereum подорожал на 13,8%. В фазу долгосрочного роста цена альткоина перешла в марте прошлого года. Тогда она падала ниже $90 на фоне обвала финансовых рынков. С того момента курс актива вырос более чем на 1550%.

На фоне колебаний курса резко выросла стоимость проведения транзакций в сети Ethereum.

По данным сервиса bitinfocharts.com, средний размер комиссии за перевод криптовалюты превышает $15. Совершение сделок на децентрализованных биржах, работающих на базе ETH, обходится пользователям в $60.

Прогнозы аналитиков

В конце января аналитик инвестиционной компании Fundstrat Global Advisors Дэвид Грайдер предположил, что Ethereum может подорожать до $10,5 тыс. С его точки зрения, есть две причины для такого роста цен альткоина: стремительный рост популярности сферы децентрализованных финансов (DeFi) и грядущее обновление проекта до второй версии.

Рост альткоина

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.