BHP Billiton увеличила добычу железной руды

BHP Billiton увеличила добычу железной руды

Согласно информации BHP Billiton, производство железной руды компанией составило в I полугодии текущего финансового года (июль-декабрь) 128 млн т, увеличившись на 6% относительно итогов аналогичного периода годом ранее.

Выпуск меди составил 841 тыс. т, снизившись на 5% год к году. Никеля компания произвела в отчетном периоде 46 тыс. т (+31% в годовом выражении).

В IV квартале прошлого года производство железной руды BHP Billiton снизилось на 6% к предыдущему кварталу, до 62,4 млн т. Производство меди увеличилось в квартальном сравнении на 4%, до 428 тыс. т. Выпуск никеля увеличился на 8% к предыдущему кварталу, до 24 тыс. т, благодаря проведению запланированного техобслуживания в июле-сентябре.


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