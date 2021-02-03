Liberty Steel считает, что за покупку ThyssenKrupp ей нужно доплатить

Liberty Steel считает, что за покупку ThyssenKrupp ей нужно доплатить

По сведениям информационного агентства Bloomberg, британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в частную промышленную группу GFG Alliance, в конце января сделавшая официальное предложение о покупке металлургического подразделения германского конгломерата ThyssenKrupp, оценила его стоимость примерно в минус 1,5 млрд. евро.

Как утверждает Bloomberg, британцы, якобы, потребовали, чтобы ThyssenKrupp перед заключением такой сделки покрыла долговые обязательства металлургического подразделения, а также увеличила активы его пенсионного фонда на 4 млрд. евро.

Ранее Bloomberg сообщала со ссылкой на анонимные источники, что профсоюзы и ряд акционеров ThyssenKrupp возражают против сделки с британской компании.

Как заявила генеральный директор ThyssenKrupp Мартина Мерц, предложение в настоящее время обсуждается. Его условия будут оглашены на общем собрании акционеров, назначенном на 5 февраля. Окончательное же решение будет принято в марте.

Специалисты отмечают, что у ThyssenKrupp есть несколько вариантов дальнейших действий в отношении металлургического подразделения, которое в последние годы приносило группе значительные убытки. Помимо продажи, это выделение ThyssenKrupp Stahl в обособленную компанию со своим листингом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Нацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомернымиНацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомерными
European Green Deal вынудил шведскую SSAB отказаться от покупки завода Tata SteelEuropean Green Deal вынудил шведскую SSAB отказаться от покупки завода Tata Steel
НЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. SteelНЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel
Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel EuropeLiberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe
ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделениеThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение
US Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River SteelUS Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River Steel
Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta CzestochowaLiberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa
Baosteel повысит в феврале цены на прокатBaosteel повысит в феврале цены на прокат
Nippon Steel покупает таиландского производителя жестиNippon Steel покупает таиландского производителя жести
Завод Huta Czestochowa отдали в аренду Liberty SteelЗавод Huta Czestochowa отдали в аренду Liberty Steel
Последние новости
Подгружаем последние новости