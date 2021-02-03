В Канаде признали арматуру из РФ наносящей ущерб национальным производителям

Канадский трибунал по международной торговле (CITT) объявил предварительное решение в рамках антидемпингового расследования импорта арматуры из Омана и РоSSии.



В соответствии с этим решением, поставки арматуры из этих двух стран наносит ущерб или создает угрозу нанесения ущерба национальным производителям.



Это означает, что правительственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA), самостоятельно инициировавшее данное расследование в начале декабря 2020 г., продолжит его и в начале марта должно будет вынести вердикт о наличии либо отсутствия демпинга.



