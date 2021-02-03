В Канаде признали арматуру из РФ наносящей ущерб национальным производителям

В Канаде признали арматуру из РФ наносящей ущерб национальным производителям

Канадский трибунал по международной торговле (CITT) объявил предварительное решение в рамках антидемпингового расследования импорта арматуры из Омана и РоSSии.

В соответствии с этим решением, поставки арматуры из этих двух стран наносит ущерб или создает угрозу нанесения ущерба национальным производителям.

Это означает, что правительственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA), самостоятельно инициировавшее данное расследование в начале декабря 2020 г., продолжит его и в начале марта должно будет вынести вердикт о наличии либо отсутствия демпинга.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Ликвидацию Златобанка признали законнойЛиквидацию Златобанка признали законной
За нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грнЗа нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грн
Кислород производства ОПЗ признали лекарственным средствомКислород производства ОПЗ признали лекарственным средством
Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствахАрбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах
Крупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуруКрупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуру
В ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green DealВ ФРУ подсчитали ущерб от непродуманного присоединения Украины к Green Deal
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
В Канаде обнаружили большие залежи ванадияВ Канаде обнаружили большие залежи ванадия
Чиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионовЧиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионов
США оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанкуСША оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанку
Последние новости
Подгружаем последние новости