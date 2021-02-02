"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале

ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг "заключила договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене - не выше 6,99 грн за кубометр. Еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

"Таким образом, Нафтогаз Трейдинг предоставит ресурс 29 компаниям с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Договор предусматривает передачу "Нафтогазу" EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов для формирования прогнозных объемов поставок и обеспечения целевого использования газа. Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки.

Напомним, правительство установило граничную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать не дольше чем до 31 марта. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.

В конце января почти все газоснабжающие компании обнародовали свои цены на лютый.