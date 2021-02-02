Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров "Мотор Сичи"

В компании объяснили свои действия.

Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров "Мотор Сичи"
Фото: bankomet.com.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции "Мотор Сичи".

Об этом говорится в сообщении на сайте НКЦБФР.

"В отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал" Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения об осуществлении депозитарной деятельности" (от 23.04.2013 г. No735). В частности, в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания ОАО "МОТОР СИЧ". А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" относительно порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", - говорится в сообщении.

Группа компаний Dragon Capital сообщила, что ее депозитарное учреждение не нарушало требований законодательства в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания акционеров ОАО "Мотор Сич".

В заявлении говорится, что учреждение "действовало исключительно с целью обеспечения осведомленности своих депонентов, которые являются акционерами указанного общества, о процессах, происходящих вокруг него".

"Мы предоставили НКЦБФР объяснения по поводу наших действий и надеемся на объективное рассмотрение дела, в том числе с учетом ситуации, в которой сейчас находятся участники рынка, которые осуществляют депозитарный учет прав на акции ОАО "МОТОР СИЧ", - добавили в Dragon Capital.

31 января СБУ сообщила о следственных действиях относительно незаконного собрания акционеров "Мотор Сичи". В рамках начатого уголовного производства Служба задокументировала факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, "имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение".

29 января Украина ввела санкции против китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и связанных с ней лиц, пытающихся приобрести "Мотор Сич".

Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала. Фиала - владелец медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

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