Украинцы в январе купили наличной валюты на $15,8 миллиона больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на $15,8 млн. Такие данные приводит отчетность на сайте Национального банка Украины.

Украинцы в январе купили наличной валюты на $15,8 миллиона больше, чем продали
Фото: currenttime.tv

Цифры января

В январе 2021 года украинцы продали валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило $1,07 млрд в эквиваленте. Покупка валюты также сократилась на 36,5% - до $1,085 млрд в эквиваленте.

Объем продажи населением безналичной валюты в январе 2021 года превысил объем покупки на $69,26 млн. В частности, в первом месяце года по сравнению с декабрем 2020 года украинцы сократили продажу безналичной валюты на 22,7% - до $280 млн в эквиваленте. Также сократилась покупка — в 1,6 раза, до $210,8 млн в эквиваленте.

Напомним

По итогам 2020 года объем продажи наличной валюты ($15,95 млрд) преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между этими показателями составила $1,1 млрд.

Украинцы в декабре 2020 года продали коммерческим банкам наличной валюты на $1,8 млн (в эквиваленте) и купили на $1?708,4 млн. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила $84,6 млн.

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