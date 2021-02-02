Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС

Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС

Агроэкспортеры "Нибулон" и "Кернел-Трейд" в январе 2021 года возглавили список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Согласно им зернотрейдер "Нибулон" в минувшем месяце получил 1,12 млрд грн бюджетного возмещения НДС, тогда как в декабре 2020 года эта сумма составила почти 415 млн грн.

"Кернел-Трейд", лидировавший в ноябре и декабре прошлого года, в январе снизил свой показатель до 1,02 млрд грн по сравнению с декабрьскими 1,35 млрд грн и занял второе место.

В первую тройку крупнейших получателей возмещения указанного налога в первом месяце года также вошел металлургический комбинат "Азовсталь" - 806,5 млн грн (194,7 млн грн в декабре 2020 года).

Пятерку крупнейших получателей замыкают Днепровский меткомбинат - 514,5 млн грн (216 млн грн) и "АТ Каргилл" - 509 млн грн (почти 424 млн грн).

За ними разместились три металлургических комбината. Вторую пятерку открывает "Запорожсталь" - почти 497 млн грн (данные о возмещении в декабре отсутствовали). Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича в январе вошел в первую десятку с показателем 490 млн грн, тогда как в декабре получил 406,6 млн грн.

Меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" получил 474 млн грн (384,3 млн грн), свидетельствуют данные Госказначейства. Далее в списке крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС разместились "Сантрейд" - 432 млн грн (482 млн грн). Замыкает первую десятку Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) - 345 млн грн (175,7 млн грн).

Согласно данным Госказначейства в целом бюджетное возмещение НДС в январе 2021 года снизилось до 12,99 млрд грн по сравнению с декабрьскими 14,4 млрд грн.

МинПром по материалам uaprom.info

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