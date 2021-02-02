В 2020 году спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2008 года

В 2020 году спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2008 года. Об этом говорится в данных Всемирного золотого совета, пишет mind со ссылкой на Statista.

В 2020 году спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2008 года
Фото: mind.ua

Причина падения

Основной причиной падения потребительского спроса является пандемия covid-19. Данные за год показывают, что рынок золота сократился примерно на 14% по сравнению с 2019 годом.

Особенно резко упал спрос со стороны центробанков — на 59% в годовом выражении. Падение рынка ювелирных изделий из золота за прошлый год составило 33%.

Технологический сектор, который пострадал от локдаунов и противоэпидемических ограничений из-за коронавируса, сообщил о падении потребления золота на 7% в прошлом году до 301,9 т.

В последнем квартале 2020 года потребление золота техносектором увеличилось.

Напомним

1 февраля цены на серебро достигли своего наивысшего уровня с февраля 2013 года — выросли более чем на 10%.

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