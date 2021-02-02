Столар купил киевский бизнес-центр "Парус"

Небоскреб в центре Киева сменил владельца.

Столар купил киевский бизнес-центр "Парус"
Бизнес-центр 'Парус'
Фото: ic.pics.livejournal.com

Депутат Верховной Рады Вадим Столар (ОПЗЖ) купил киевский бизнес-центр "Парус", расположенный на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова. Об этом сообщила "Лига".

Предыдущий владелец Вагиф Алиев накануне рассказал, что "соглашение закрыто два месяца назад", не назвав покупателя. Но издание через реестры выяснило, что речь идет о Столаре.

До 2016 года "Парусом" владели в равных частях компания Дмитрия Фирташа "Передовые технологии плюс" и "Мандарин Плаза" Вагифа Алиева. В сентябре 2016 Фирташ отдал свою долю Алиеву, и последний начал искать нового партнера.

Найти его удалось только в 2020 году. Теперь бизнес-центр записан на фирму "Парус Инвест" (выделенную из "Мандарин Плаза"), бенефициаром которой с 21 декабря является инвестфонд "Генезис" Вадима Столара.

БЦ "Парус" расположен в центре Киева, имеет 33 этажа. Его общая площадь - около 70 тысяч кв м, арендная - около 50 тыс. кв. м.

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