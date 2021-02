Против организатора собрания акционеров Мотор Сич открыли дело

Попытка созыва и проведения общего собрания акционеров АО "Мотор Сич" не соответствовала законодательству, в связи с этим открыто дело против их организаторов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).



"В рамках своих полномочий Комиссия провела соответствующие меры по адресу и во время, указанные в сообщении, в отношении организации так называемого общего собрания компании "Мотор Сич", но никаких действий, которые бы подтверждали намерения их законного проведения, не обнаружила. По результатам чего составлен соответствующий протокол нарушений", – сказано в сообщении.



НКРЭКУ напомнила, что организаторов собрания предупреждали, что их действия не нормам закона "Об акционерных обществах", а также нарушают права других акционеров этого общества.



"Начат процесс правоприменения против участников рынка. В отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал" Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности", - отмечается в сообщении.



В НКРЭКУ уточнили, что дело начато за осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания ПАО "Мотор Сич", а также за нарушение требований статьи 35 закона "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании.



Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского вместе с китайскими акционерами "Мотор Сич" планировали провести внеочередное собрание акционеров 31 января этого года, чтобы сменить набсовет компании.



Инициаторы собрания утверждали, что их поддерживают владельцы 80% акций "Мотор Сич", однако Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о незаконности таких действия по проведению собрания, а СБУ 31 января проводила на месте заявленного собрания следственные действия.



Перед этим, 28 января, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).



Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".



Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.



Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.



В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.



ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.