Цена Ethereum приблизилась к историческому максимуму. Что будет дальше

2 февраля курс Ethereum на криптобирже Binance достигал $1458. Криптовалюта приблизилась к историческому максимуму в $1475, который был установлен 25 января. Об этом говорится в данных Coinmarketcap.

Цена Ethereum приблизилась к историческому максимуму. Что будет дальше
Фото: currency.com

За прошедшие сутки цена актива выросла на 8,5%, его капитализация превысила $165 млрд.

Что говорят аналитики

В ближайшее время эфир может продолжить расти в цене над отметкой в $1400, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

По его словам, криптовалюта находится в позитивной зоне, пока она торгуется выше $1320 и $1350. Актив сломал сильный медвежий тренд, когда преодолел отметку в $1325, подчеркнул эксперт.

Он спрогнозировал, что теперь стоимость актива может подняться до $1480. Гавный уровень сопротивления находится около отметки в $1500, однако если ефир не сможет удержаться выше $1390 и $1400, он продолжит дешеветь. Сильная зона поддержки сформировалась на отметке в зоне $1340, после чего появится риск падения до $1320 и смены восходящего тренда на нисходящий, предупредил эксперт.

Рост альткоина

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.

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