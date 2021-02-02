В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки

В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки

В январе 2021 года украинские металлурги снизили выплавку стали на 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 1,84 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятия "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна в январе выросло на 5,1%, до 1,82 млн тонн, а проката – снизилось на 1,2%, до 1,66 млн тонн.

Напомним, в 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Производство проката в прошлом году выросло на 0,7% - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром отправил на экспорт рекордные объемы газаГазпром отправил на экспорт рекордные объемы газа
Приток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январеПриток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январе
Госказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 разаГосказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 раза
В Таиланде надеются на рост выплавки сталиВ Таиланде надеются на рост выплавки стали
Стальной гигант Baowu пообещал снижать выбросы углекислого газа с 2023 г.Стальной гигант Baowu пообещал снижать выбросы углекислого газа с 2023 г.
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод ТарутыБританский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты
ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделениеThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение
Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISCЕгипетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC
Иран наращивает экспорт стальной заготовкиИран наращивает экспорт стальной заготовки
Последние новости
Подгружаем последние новости