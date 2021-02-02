В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки

В январе 2021 года украинские металлурги снизили выплавку стали на 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 1,84 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятия "Укрметаллургпром".



В то же время производство чугуна в январе выросло на 5,1%, до 1,82 млн тонн, а проката – снизилось на 1,2%, до 1,66 млн тонн.



Напомним, в 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Производство проката в прошлом году выросло на 0,7% - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

