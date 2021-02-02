На Укрзализныце раскрыли схему фиктивного ремонта составов

На Укрзализныце раскрыли схему фиктивного ремонта составов

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей. Об этом говорится в сообщении СБУ.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО "Укрзализныця". В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. Зато подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

СБУ инициировала в пределах досудебного расследования, соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба "Укрзализныце".

По материалам СБУ, в январе 2021 Киевская местная прокуратура №6 сообщила шесть подозрений фигурантам противоправной сделки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд Киева.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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