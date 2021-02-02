Увеличение объемов ОВГЗ в собственности нерезидентов отражает общемировой тренд — Данилишин

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос за последнюю неделю января 2021 года на 4,5 млрд грн, что отражает общемировой тренд по увеличению притока капитала в развивающиеся страны. Об этом пишет в своем аккаунте на фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Фото: stockworld.com.ua

По данным Financial Times, замечает Данилишин, приток капитала в суверенные и корпоративные долговые ценные бумаги развивающихся стран за 27 дней января превысил $115 млрд, установив исторический рекорд.

ОВГЗ как источник наполнения госбюджет

С целью пополнения государственного бюджета в январе 2021 года Министерство финансов разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 36,2 млрд грн. Это около 8% от годового плана государственных заимствований на внутреннем рынке, предусмотренных Законом «О Государственном бюджете на 2021 год» и около 71% от плана на отчетный месяц.

Средневзвешенная доходность первичных размещений ОВГЗ в январе составила 11,29%, что является максимальным значением с декабря 2019 года.

Как отмечает председатель Совета, средняя срочность первичных размещений в декабря 2019 года было длиннее, а учетная ставка — вдвое выше, то есть 13,5%.

Доля банков в структуре держателей ОВГЗ на 01.02.21 составила 51,3% (-0,4 п. п. в неделю), юридических и физических лиц — 7,0% (без изменений за неделю), нерезидентов — 9,0% (+0,4 п. п. за неделю).

Выполнение госбюджета

В целом выполнение Государственного бюджета по доходам в январе 2021 года составило 106,7%, в том числе общего фонда — 106,5% от плана.

Как и по результатам 2020 года, подчеркнул Данилишин, основной вклад в обеспечение выполнения бюджета сделали налоговые органы, перевыполнив план по доходам в январе на 11,1%, или 3,4 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, которые приводит глава Совета Нацбанка, расходы по общему фонду госбюджета составили в январе 68 млрд грн, или 84,2% от планового объема. Дефицит общего фонда бюджета при этом составил 10,3 млрд грн при росписи общего фонда на январь в сумме 26,7 млрд грн.

Напомним