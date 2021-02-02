Услуги нотариусов в Украине могут подорожать в 100 раз - Гетманцев

В Украине могут существенно вырасти пошлины на самые популярные услуги нотариусов. Налоги за оформление документов предлагают повысить в 100-500 раз. Соответствующие законопроекты с такими требованиями внес в Верховную Раду нардеп из президентской партии "Слуга народа" Данило Гетманцев.

Если сейчас заверить завещание украинцам обойдется в 85 копеек, то в случае принятия нового законопроекта, услуга будет стоить 255 грн. Подтверждение поручения на право пользования автомобилем на родственника первой линии заверить у нотариуса стоит сейчас 1,7 грн, а будет стоить 170 грн. Речь идет об услугах государственных нотариусов. У частных лиц стоимость услуг в разы выше.

Первый законопроект №3236-1 нардепа Данила Гетманцева предлагает повысить пошлины:

за удостоверение подписи государственными нотариусами - в триста раз.

за оформление доверенности на пользование имуществом для родственников – в триста тридцать три раза.

за оформление доверенности на управление автомобилем - в сто раз для близких родственников и в пятьдесят раз - для иных граждан Украины

за засвидетельствование нотариусом подписи - в пятьсот раз.

Еще один законопроект принадлежит авторству нардепа Сергея Демченко. Он также предлагает повысить стоимость услуг нотариусов, но не настолько. В частности, за засвидетельствование подписи у государственных нотариусов пошлину хотят увеличить в пятьдесят раз, а за оценку верности копий документов ? в сто раз. Причем именно этот документ зарегистрирован как основной.