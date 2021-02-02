Шевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондов

Глава Нацбанка ожидает трех траншей от Фонда.

Шевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондов
Кирило Шевченко виступає в парламенті, 16 липня 2020
Фото: РБК

Украина рассчитывает получить в 2021 году от Международного валютного фонда три кредитных транша на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

"Мы ожидаем трех траншей, по 0,5 миллиарда специальных прав заимствования каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги - в 2022 году", - сказал Шевченко.

На вопрос, успеет ли Украина получить первый из этих траншей до конца марта, Шевченко ответил: "Работа миссии продолжается, по результатам этой неделе будет понятнее, до чего мы договорились". Он добавил, что Верховной Раде, вероятно, придется принимать законы для получения денег.

Информацию о том, что Украина хочет продолжить программу с МВФ Шевченко не подтвердил.

Глава НБУ в интервью также впервые сказал, что правительство планирует выпустить еврооблигации на 2,4 млрд долларов в этом году.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной транша МВФ в феврале-марте 2021 года.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $1,4 миллиарда.

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