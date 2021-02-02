Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму $2,2 миллиарда. Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году
Фото: economics-prorok.com

Ожидания Шевченко

«Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около $2,2 миллиарда в этом году, а остальные деньги в 2022 году», — сказал Шевченко.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на $5 млрд на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.

«Работа миссии продолжается… По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигнем», — ответил Шевченко на вопрос, может ли Киев надеяться на получение денег до конца первого квартала.

По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойство о независимости НБУ, которые возникли после отставки Якова Смолия в прошлом году. Шевченко также отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.

Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму $2,4 миллиарда в 2021 году. Центральный банк ожидает, что иностранные инвесторы принесут около $1 миллиарда благодаря покупке гособлигаций в этом году.

Напомним

11 января, после новогодних праздников, миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — через covid-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Как известно, Украина планировала до конца 2020 года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $ 700 млн.

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