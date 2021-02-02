Baowu хочет поглотить еще одного производителя стали в КНР

Baowu хочет поглотить еще одного производителя стали в КНР

Китайская металлургическая группа Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали в мире, вступила в переговоры о приобретении компании Shandong Iron & Steel Group, которая, по данным рейтинга Worldsteel за 2019 г., занимала в Китае седьмое место.

Совокупные производственные мощности Shandong Steel составляют около 30 млн т в год. По данным Worldsteel, в 2019 г. на предприятиях компании было выплавлено 27,28 млн. т стали. Основные ее мощности находятся в провинции Шаньдун, в которой Baowu пока не представлена.

После приобретения Shandong Steel совокупные производственные мощности группы Baowu достигнут около 150 млн т, но ее доля в китайской металлургии составит лишь около 15%.

Ранее Baowu заявляла о намерении довести свои мощности до 200 млн т в год. Помимо поглощений, этот рост будет осуществляться за счет расширения действующих предприятий. Так компания Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO), в 2020 г. вошедшая в состав Baowu, заявила о намерении довести свои мощности к 2025 г. до 25 млн. т в год, из которых 18 млн т будет приходиться на нержавеющую сталь.

В момент поглощения в прошлом году мощности TISCO составляли около 12,9-13 млн т в год, из которых 4,5 млн т приходилось на нержавеющую сталь. В настоящее время TISCO управляет всеми нержавеющими активами группы. Их совокупная мощность после завершения ряда проектов в 2023 г. должна составить 10,5 млн т в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Покупатели китайской стали из Украины выиграли арбитраж в СучжоуПокупатели китайской стали из Украины выиграли арбитраж в Сучжоу
В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания сталиВ Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали
Евросоюз готов освободить от пошлин американский импорт сталиЕвросоюз готов освободить от пошлин американский импорт стали
В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%
Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый заводЕгипет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод
В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%
На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырьНа рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
В Японии экспорт стали упал на 5%В Японии экспорт стали упал на 5%
В Индонезии решили поставлять никелевую руду для китайского производителя аккумуляторовВ Индонезии решили поставлять никелевую руду для китайского производителя аккумуляторов
Последние новости
Подгружаем последние новости