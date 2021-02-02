Baowu хочет поглотить еще одного производителя стали в КНР

Китайская металлургическая группа Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали в мире, вступила в переговоры о приобретении компании Shandong Iron & Steel Group, которая, по данным рейтинга Worldsteel за 2019 г., занимала в Китае седьмое место.



Совокупные производственные мощности Shandong Steel составляют около 30 млн т в год. По данным Worldsteel, в 2019 г. на предприятиях компании было выплавлено 27,28 млн. т стали. Основные ее мощности находятся в провинции Шаньдун, в которой Baowu пока не представлена.



После приобретения Shandong Steel совокупные производственные мощности группы Baowu достигнут около 150 млн т, но ее доля в китайской металлургии составит лишь около 15%.



Ранее Baowu заявляла о намерении довести свои мощности до 200 млн т в год. Помимо поглощений, этот рост будет осуществляться за счет расширения действующих предприятий. Так компания Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO), в 2020 г. вошедшая в состав Baowu, заявила о намерении довести свои мощности к 2025 г. до 25 млн. т в год, из которых 18 млн т будет приходиться на нержавеющую сталь.



В момент поглощения в прошлом году мощности TISCO составляли около 12,9-13 млн т в год, из которых 4,5 млн т приходилось на нержавеющую сталь. В настоящее время TISCO управляет всеми нержавеющими активами группы. Их совокупная мощность после завершения ряда проектов в 2023 г. должна составить 10,5 млн т в год.



