Покупатели китайской стали из Украины выиграли арбитраж в Сучжоу

Международный коммерческий суд города Сучжоу провинции Цзянсу (Восточный Китай) публично рассмотрел два дела украинских компаний о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и вынес положительное решение по ним. Об этом сообщает Синьхуа.



"Выражаем огромную признательность за то, что китайский суд рассмотрел дело справедливо и эффективно", - заявил доверенное лицо украинской компании Олег Зинкевич в ходе видеосвязи.



Это первое решение Международного коммерческого суда города Сучжоу о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения с момента его учреждения в конце 2020 года.



Как сообщается, истцами по двум делам были украинские компании, а ответчиком - компания из города Сучжоу, занимающаяся поставками материалов.



В марте 2017 года две украинские компании подписали контракты с ответчиком на закупку рулонной стали и внесли аванс на сумму 79 235 доллара США и 171 250 доллара США , соответственно. Ответчик товар не поставил.



Не получив должное, истцы подали арбитражные заявления в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины, который на основании арбитражных оговорок в контрактах с сучжоуской компанией, вынес отдельные решения, обязав сучжоускую компания вернуть истцам 79 235 доллара США и 171 250 доллара США , соответственно, и уплатить арбитражные сборы.



Впоследствии истцы обратились в Народный суд средней ступени города Сучжоу для признания и исполнения двух арбитражных решений, вынесенных украинским судом, в соответствии с положениями Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (широко известная как Нью-Йоркская конвенция).



"В ходе рассмотрения этого дела в центре внимания оказался вопрос, было ли уведомление арбитражного суда в Украине успешно доставлено ответчику в городе Сучжоу", - заявил журналистам судья по данному делу Ян Эньцянь.



По его словам, Сучжоуский международный коммерческий суд считает, что предоставленные арбитражным судом в Украине информация и материалы были напрямую направлены по адресу ответчика, кроме того он расписался в их получении, поэтому суд считает, что доставка была произведена успешно.



Китай и Украина являются странами-участницами Нью-Йоркской конвенции, поэтому дело должно было рассматриваться в соответствии с положениями данной конвенции. Сучжоуский международный коммерческий суд быстро организовал слушание и в течение недели после получения соответствующих материалов, представленных истцами, вынес решение. О результатах слушания они были уведомлены в суде по видеосвязи.



"Рассмотрение этого дела является свидетельством того, что китайское правосудие обеспечивает равную защиту законных прав и интересов китайских и иностранных сторон, а также демонстрирует судебную позицию Китая в отношении соблюдения договорных обязательств, оптимизации коммерциализации, верховенства закона, интернационализации делового климата", - подчеркнула глава Международного коммерческого суда Сучжоу Ю Шуйцзюань.



Сучжоуский международный коммерческий суд - первый международный коммерческий суд Китая, утвержденный Верховным народным судом КНР и учрежденный на базе местного суда. С момента своего создания он принял на рассмотрение более 200 дел и вынес решение по почти 60 из них.



