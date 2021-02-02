Аналитик Bloomberg Intelligence назвал биткоин новой версией золота

Биткоин является новой версией золота. Так считает старший аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун, пишет РБК.

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Что говорит эксперт

В интервью Stansberry Research он подчеркнул, что быстрая цифровизация мира побуждает инвесторов отдавать предпочтение современным технологиям, таким как криптовалюты.

Макглоун указал, что многие опасаются вкладывать средства в биткоин из-за его волатильности.

Эксперт объяснил, что этот актив существует около 10 лет, что несравнимо мало по сравнению со временем существования золота.

По словам аналитика, риск волатильности первой криптовалюты относительно низок по сравнению с ее недавним ростом стоимости.

Ранее Макглоун назвал биткоин более перспективной инвестицией, чем золото. Аналитик спрогнозировал, что в 2021 году курс первой криптовалюты поднимется до $50 тыс., а ее капитализация — до $1 трлн. Этот сценарий более вероятен, чем падение цены актива до $20 тыс., уверен эксперт.

Курс биткоина 2 февраля

Утром 2 февраля курс биткоина на криптобирже Binance составляет $34 тыс. За прошедшие 24 часа он вырос на 0,7%.

Рыночная капитализация актива достигла $630 млрд при суточных объемах торгов выше $48 млрд, по данным Coingecko.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» курс биткоина по состоянию на 11:00 составляет $34,109/