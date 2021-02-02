Приток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январе

Приток средств иностранных инвесторов в акции и облигации развивающихся рынков в январе составил около $53,5 миллиарда, показывают опубликованные в понедельник данные Института международных финансов (IIF).

Приток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январе
Фото: unn.com.ua

Чистый приток средств фиксируется 10-й месяц подряд.

Данные фонда

Акции привлекли $9,4 миллиарда инвестиций в прошлом месяце, долговые инструменты — $44,2 миллиарда, согласно данным IIF.

На фондовом рынке наибольший интерес у иностранных инвесторов вызвали китайские акции, приток средств в которые составил $6,2 миллиарда.

«Мы придерживаемся относительно конструктивного прогноза, отмечаем потенциал дальнейшего притока средств в целый комплекс бумаг развивающихся рынков, с учетом высокой ликвидности на рынке, развития событий в плане вакцинации и повышенного аппетита инвесторов», — говорится в докладе IIF.

При этом авторы доклада отмечают отток средств, главным образом из азиатских бумаг, в последнюю неделю января.

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