Приток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январе
Приток средств иностранных инвесторов в акции и облигации развивающихся рынков в январе составил около $53,5 миллиарда, показывают опубликованные в понедельник данные Института международных финансов (IIF).
Чистый приток средств фиксируется 10-й месяц подряд.
Данные фонда
Акции привлекли $9,4 миллиарда инвестиций в прошлом месяце, долговые инструменты — $44,2 миллиарда, согласно данным IIF.
На фондовом рынке наибольший интерес у иностранных инвесторов вызвали китайские акции, приток средств в которые составил $6,2 миллиарда.
«Мы придерживаемся относительно конструктивного прогноза, отмечаем потенциал дальнейшего притока средств в целый комплекс бумаг развивающихся рынков, с учетом высокой ликвидности на рынке, развития событий в плане вакцинации и повышенного аппетита инвесторов», — говорится в докладе IIF.
При этом авторы доклада отмечают отток средств, главным образом из азиатских бумаг, в последнюю неделю января.