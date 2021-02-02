Рефинанс НБУ. Три банка получили 742 миллиона

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 742 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

Фото: report.if.ua

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 742 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

«29 января 2021 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 742 млн грн по процентной ставке 6% годовых», — сообщает регулятор.

Кто получил рефинанс

Краткосрочное рефинансирование получили Радабанк — 50 млн грн и банк «Грант» — 42 млн грн.

Еще один банк получил 650 млн грн на срок меньше месяца, поэтому НБУ его не раскрывает.

Предыстория

Национальный банк на тендере 22 января предоставил двум банкам 256 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

Национальный банк на тендере 6 января предоставил трем банкам 492 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

30 декабря, на последнем в 2020 году тендере НБУ, Райффайзен Банк Аваль получил 3,1 млрд грн рефинансирования под залог пула активов.