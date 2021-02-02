Украинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4684 , которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке.

Украинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроект
Фото: delo.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №?4684, которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии по ценным бумагам.

Законопроект разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Что предлагает законопроект

Законопроектом предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов к Украине.

В частности противодействие финансовым пирамидам, таким как B2B Jewelry, банк «Аркада», привлечение к ответственности мошенников, возмещение пострадавшим украинцам их украденных средств.

Законопроект должен полностью изменить статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов и соответствовать мировым стандартам.

Он предусматривает новый эффективный регуляторный надзор, а именно:

  • получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;
  • блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах;
  • взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком:

  • оценивание — проверки — рассмотрение дела.

На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга. Основная цель оценки — предотвращать совершение нарушений и заблаговременно выявлять риски.

Законопроект расширяет возможности международного сотрудничества регулятора, в частности, присоединение к меморандуму IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

Напомним

В IV квартале 2020 НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают украинцам финансовые услуги с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Задолженность украинцев за коммуналку достигла 73 миллиардов гривеньЗадолженность украинцев за коммуналку достигла 73 миллиардов гривень
Госстат: Реальная зарплата украинцев в декабре выросла на 10%Госстат: Реальная зарплата украинцев в декабре выросла на 10%
Нацкомиссия по ценным бумагам признала четыре новых финансовых группыНацкомиссия по ценным бумагам признала четыре новых финансовых группы
Рада в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий коллекторам шантажировать должников и звонить им ночьюРада в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий коллекторам шантажировать должников и звонить им ночью
Украинцев будут штрафовать за установленные кондиционеры: кто заплатит 1700 грнУкраинцев будут штрафовать за установленные кондиционеры: кто заплатит 1700 грн
В Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январьВ Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь
Депозиты украинцев в гривне достигли максимума за 10 летДепозиты украинцев в гривне достигли максимума за 10 лет
Зеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривеньЗеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривень
В Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дниВ Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дни
Долги украинцев за коммуналку превысили 66 миллиардовДолги украинцев за коммуналку превысили 66 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости