Украинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4684 , которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №?4684, которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке. Об этом говорится в
Законопроект разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Что предлагает законопроект
Законопроектом предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов к Украине.
В частности противодействие финансовым пирамидам, таким как B2B Jewelry, банк «Аркада», привлечение к ответственности мошенников, возмещение пострадавшим украинцам их украденных средств.
Законопроект должен полностью изменить статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов и соответствовать мировым стандартам.
Он предусматривает новый эффективный регуляторный надзор, а именно:
- получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;
- блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах;
- взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.
Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком:
- оценивание — проверки — рассмотрение дела.
На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга. Основная цель оценки — предотвращать совершение нарушений и заблаговременно выявлять риски.
Законопроект расширяет возможности международного сотрудничества регулятора, в частности, присоединение к меморандуму IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).
Напомним
В IV квартале 2020 НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают украинцам финансовые услуги с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.