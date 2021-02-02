Украинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4684 , которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке.

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Законопроект разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №?4684 , которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии по ценным бумагам.

Законопроектом предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов к Украине.

В частности противодействие финансовым пирамидам, таким как B2B Jewelry, банк «Аркада», привлечение к ответственности мошенников, возмещение пострадавшим украинцам их украденных средств.

Законопроект должен полностью изменить статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов и соответствовать мировым стандартам.

Он предусматривает новый эффективный регуляторный надзор, а именно:

получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;

блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах;

взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком:

оценивание — проверки — рассмотрение дела.

На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга. Основная цель оценки — предотвращать совершение нарушений и заблаговременно выявлять риски.

Законопроект расширяет возможности международного сотрудничества регулятора, в частности, присоединение к меморандуму IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

Напомним

В IV квартале 2020 НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают украинцам финансовые услуги с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.