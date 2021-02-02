Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

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Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка. Ставки снижены на 1% по программам овердрафта и микрокредитов. Спецусловия от банка