Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
Фото: finclub.net

Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ставки снижены на 1% по программам овердрафта и микрокредитов.

Спецусловия от банка

Также продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты Ощада имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне.

По программе ФРП (НУФ) ставка составит — от 10,25% годовых.

Сколько выдано кредитов

В прошлом году Ощадбанк предоставил бизнес-клиентам более 4 млрд грн кредитов.

Объем выданных кредитов предпринимателям микрозаемщикам с момента запуска микрокредитования в рамках программы «Строй свое» превысил 1,5 млрд грн.

Госбанк профинансировал около 4 тысяч бизнес-проектов по созданию или развитию различных направлений бизнеса.

Кто может воспользоваться программой банка

Ощадбанк напоминает, что кредитование по сниженным ставкам доступно не только действующим клиентам, но и новым. Также лимит беззалогового овердрафта может достигать 10 млн грн.

Воспользовавшись государственными, международными и партнерскими программами кредитования в Ощаде, бизнес-клиент может получить финансирование по еще более низким ставкам.

Программа «Доступные кредиты 5?9%»

В частности, по государственной программе «Доступные кредиты 5?7?9%» действуют следующие ставки:

  • инвестиционный кредит на развитие бизнеса под 5, 7 или 9%;

  • кредит на пополнение оборотного капитала на период карантина 0%, после его окончания — под 3%;

  • рефинансирование текущей задолженности под 0% до 1 апреля 2021, после этого срока — 3%.

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