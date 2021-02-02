Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.
Государственный Ощадбанк в очередной раз снизил ставки по самым популярным программам для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ставки снижены на 1% по программам овердрафта и микрокредитов.
Спецусловия от банка
Также продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты Ощада имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне.
По программе ФРП (НУФ) ставка составит — от 10,25% годовых.
Сколько выдано кредитов
В прошлом году Ощадбанк предоставил бизнес-клиентам более 4 млрд грн кредитов.
Объем выданных кредитов предпринимателям микрозаемщикам с момента запуска микрокредитования в рамках программы «Строй свое» превысил 1,5 млрд грн.
Госбанк профинансировал около 4 тысяч бизнес-проектов по созданию или развитию различных направлений бизнеса.
Кто может воспользоваться программой банка
Ощадбанк напоминает, что кредитование по сниженным ставкам доступно не только действующим клиентам, но и новым. Также лимит беззалогового овердрафта может достигать 10 млн грн.
Воспользовавшись государственными, международными и партнерскими программами кредитования в Ощаде, бизнес-клиент может получить финансирование по еще более низким ставкам.
Программа «Доступные кредиты 5?9%»
В частности, по государственной программе «Доступные кредиты 5?7?9%» действуют следующие ставки: