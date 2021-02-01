НБУ рефинансировал два банка на 256 миллионов гривень

Кредиты выданы по ставке в размере 6,00% годовых.

НБУ рефинансировал два банка на 256 миллионов гривень
Фото: НБУ

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 256 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что 22 января 2021 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 256,0 млн грн по ставке в размере 6,00% годовых. АО "АКБ "Конкорд" получило кредит на 116 млн грн, АО "Банк Авангард" - на 140 млн грн.

Напомним, 13 ноября Национальный банк провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет). 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн. Четыре банка получили 431 млн грн рефинанса на 84 дня, 12 банков - 16,146 млрд грн на 1820 дней. Все средства получили под ставку в 6%, свидетельствуют данные НБУ.

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