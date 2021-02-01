Госказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 раза

Доходы госбюджета возросли на 29,6% — до 66,1 млрд грн. Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе вырос в 2,3 раза — до 27,472 млрд грн. Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

Фото: ukrinform.ru

Динамика доходов госбюджета

Доходы госбюджета в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 29,6% - до 66,1 млрд грн. Это на 6,7% больше, чем планировалось.

При этом возмещение НДС упало на 27,8% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 13 млрд грн.

Налоговые поступления (сальдо) составляет 33,3 млрд грн, что на 48,8% больше, чем в прошлом году в январе, и на 11,4% больше, чем планировалось.

Таможенные поступления — 22,1 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в январе 2020 года, и на 0,4% больше плана.

Динамика ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2021 году составлял 12,013 млрд грн (по состоянию на 1 января), а максимальный — 27,472 млрд грн по состоянию на 1 февраля.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд грн (по состоянию на 1 апреля), а максимальный — 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.

Напомним