Госказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 раза

Доходы госбюджета возросли на 29,6% — до 66,1 млрд грн. Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе вырос в 2,3 раза — до 27,472 млрд грн. Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

Госказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 раза
Фото: ukrinform.ru

Динамика доходов госбюджета

  • Доходы госбюджета в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 29,6% - до 66,1 млрд грн. Это на 6,7% больше, чем планировалось.
  • При этом возмещение НДС упало на 27,8% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 13 млрд грн.
  • Налоговые поступления (сальдо) составляет 33,3 млрд грн, что на 48,8% больше, чем в прошлом году в январе, и на 11,4% больше, чем планировалось.
  • Таможенные поступления — 22,1 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в январе 2020 года, и на 0,4% больше плана.

Динамика ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2021 году составлял 12,013 млрд грн (по состоянию на 1 января), а максимальный — 27,472 млрд грн по состоянию на 1 февраля.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд грн (по состоянию на 1 апреля), а максимальный — 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.

Напомним

  • В 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд грн до 12,013 млрд грн.
  • В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд грн до 17,548 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормыЗапасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы
Дефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардовДефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардов
monobank снижает ставку по остатку средств на карточном счетеmonobank снижает ставку по остатку средств на карточном счете
В течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиардаВ течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиарда
Цены на золото выросли благодаря слабому долларуЦены на золото выросли благодаря слабому доллару
Во время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайнВо время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайн
В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)
В Украине выросли цены на вино отечественного производителяВ Украине выросли цены на вино отечественного производителя
В Европе резко выросли цены на энергетический угольВ Европе резко выросли цены на энергетический уголь
Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%
Последние новости
Подгружаем последние новости