На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша

На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша

На индийской АЭС "Кайга-3" смонтирован турбогенератор с новым статором "Электротяжмаша". Об этом сообщает прес-служба предприятия.

Новый статор установлен взамен старого на турбогенераторе ТГВ-250-2ПТ3 производства "Электротяжмаша". Статор изготовлен и поставлен заводом ранее. Работы по замене оборудования стартовали в середине ноября 2020 года.

Также сообщается, что инженеры завода провели шеф-надзор при демонтаже старого статора, монтаже и вводе в эксплуатацию нового. В настоящее время новый статор проходит пусконаладочные испытания и эксплуатируется в составе турбогенератора. Гарантия на поставленное оборудование составляет один год с момента ввода в эксплуатацию, но не более трех лет от даты поставки.

Мощность ТГВ-250-2ПТ3 — 250 МВт, исполнение — горизонтальное, охлаждение — водородно-водяное, вес — 280 тонн.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных
электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. ГП "Завод "Электротяжмаш" поставляет продукцию в Индию, Казахстан,
Бангладеш и другие страны по всему миру.



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