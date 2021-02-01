На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша

На индийской АЭС "Кайга-3" смонтирован турбогенератор с новым статором "Электротяжмаша". Об этом сообщает прес-служба предприятия.



Новый статор установлен взамен старого на турбогенераторе ТГВ-250-2ПТ3 производства "Электротяжмаша". Статор изготовлен и поставлен заводом ранее. Работы по замене оборудования стартовали в середине ноября 2020 года.



Также сообщается, что инженеры завода провели шеф-надзор при демонтаже старого статора, монтаже и вводе в эксплуатацию нового. В настоящее время новый статор проходит пусконаладочные испытания и эксплуатируется в составе турбогенератора. Гарантия на поставленное оборудование составляет один год с момента ввода в эксплуатацию, но не более трех лет от даты поставки.



Мощность ТГВ-250-2ПТ3 — 250 МВт, исполнение — горизонтальное, охлаждение — водородно-водяное, вес — 280 тонн.



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