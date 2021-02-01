ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры

ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры

ДТЭК Киевские электросети планирует направить 645 млн грн на развитие електроинфраструктуры Киева в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За эти деньги компания реконструирует подстанции, распределительные пункты, кабельные и воздушные линии, а также продолжит развитие системы умных сетей (Smart Grid) и внедрение современного клиентского сервиса. Главная цель столичного оператора системы распределения электроэнергии – повысить качество и надежность электроснабжения для клиентов в жилых домах, на предприятиях и в учреждениях Киева.

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. В развитие электросети Киева в этом году компания инвестирует более 645 миллионов гривен. Запланировали реконструировать три большие подстанции 110 кВт и реализовать 64 проекта, которые повысят надежность электроснабжения столицы и оперативность ликвидации аварийных ситуаций", – отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

Инвестиционную программу ДТЭК Киевские электросети, по сравнению с 2018-2020 годами, увеличили на 35%. Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования. Теперь при расчете тарифа государственный регулятор НКРЭКУ использует новую, более эффективную методику формирования цены на распределение электроэнергии, которая позволяет увеличить объем финансирования развития электросетей.

Вместе с тем, модель стимулирующего тарифообразования в Украине значительно отличается от европейской практики, поэтому не позволит увеличить уровень финансирования развития сетей до уровня развитых европейских стран. Поэтому достижение европейского уровня качества электроснабжения будет происходить значительно дольше, отмечается в сообщении.

Инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения клиентов в соответствии с плановыми показателями, которые определяет госрегулятор НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии). Кроме реконструкции упомянутых трех крупных подстанций работы также проведут на 162 объектах среднего и низкого напряжения.

В 2021 году ДТЭК Киевские электросети планирует продолжить внедрение проектов автоматизации и цифровизации. Компания будет развивать автоматизированную систему диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени мониторить техническое состояние электрооборудования. Она поможет более оперативно отслеживать и устранять аварийные ситуации. Внедрение технологий автоматизации и цифровизации позволит в дальнейшем трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, отвечающей потребностям современной экономики и клиентов.

Кроме того, компания планирует повысить качество обслуживания клиентов за счет модернизации оборудования и программного обеспечения контакт-центра и использования современных дистанционных каналов и сервисов: онлайн-портал, чат-бот и тому подобное. Это позволит сделать взаимодействие клиентов с компанией более быстрым, простым и удобным, подчеркивается в сообщении.



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