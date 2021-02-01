ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры

ДТЭК Киевские электросети планирует направить 645 млн грн на развитие електроинфраструктуры Киева в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.



За эти деньги компания реконструирует подстанции, распределительные пункты, кабельные и воздушные линии, а также продолжит развитие системы умных сетей (Smart Grid) и внедрение современного клиентского сервиса. Главная цель столичного оператора системы распределения электроэнергии – повысить качество и надежность электроснабжения для клиентов в жилых домах, на предприятиях и в учреждениях Киева .



"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. В развитие электросети Киева в этом году компания инвестирует более 645 миллионов гривен. Запланировали реконструировать три большие подстанции 110 кВт и реализовать 64 проекта, которые повысят надежность электроснабжения столицы и оперативность ликвидации аварийных ситуаций", – отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.



Инвестиционную программу ДТЭК Киевские электросети, по сравнению с 2018-2020 годами, увеличили на 35%. Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования. Теперь при расчете тарифа государственный регулятор НКРЭКУ использует новую, более эффективную методику формирования цены на распределение электроэнергии, которая позволяет увеличить объем финансирования развития электросетей.



Вместе с тем, модель стимулирующего тарифообразования в Украине значительно отличается от европейской практики, поэтому не позволит увеличить уровень финансирования развития сетей до уровня развитых европейских стран. Поэтому достижение европейского уровня качества электроснабжения будет происходить значительно дольше, отмечается в сообщении.



Инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения клиентов в соответствии с плановыми показателями, которые определяет госрегулятор НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии). Кроме реконструкции упомянутых трех крупных подстанций работы также проведут на 162 объектах среднего и низкого напряжения.



В 2021 году ДТЭК Киевские электросети планирует продолжить внедрение проектов автоматизации и цифровизации. Компания будет развивать автоматизированную систему диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени мониторить техническое состояние электрооборудования. Она поможет более оперативно отслеживать и устранять аварийные ситуации. Внедрение технологий автоматизации и цифровизации позволит в дальнейшем трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, отвечающей потребностям современной экономики и клиентов.



Кроме того, компания планирует повысить качество обслуживания клиентов за счет модернизации оборудования и программного обеспечения контакт-центра и использования современных дистанционных каналов и сервисов: онлайн-портал, чат-бот и тому подобное. Это позволит сделать взаимодействие клиентов с компанией более быстрым, простым и удобным, подчеркивается в сообщении.

