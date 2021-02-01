ФОПы будут платить налоги, как все остальные, - Гетманцев

ФОПы, которые переросли масштабы малого бизнеса, будут платить налоги на общих основаниях. На "едином налоге" останутся лишь те, кто действительно попадает под определение малого бизнеса. Отделить мелкий бизнес от среднего и крупного поможет повсеместное внедрение регистраторов расчетных операций (РРО или кассовых аппаратов).

Налоги для ФОПов в Украине отменят: Гетманцев озвучил планы власти

Об этом рассказал в большом интервью изданию obozrevatel глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Пока, в текущем году, ФОПов трогать не будут. Власть даст им прийти в себя и восстановиться после потерь, которые они понесли из-за пандемии коронавируса. Однако уже со следующего года РРО станут необходимым и неизбежным атрибутом любого бизнесмена. Настала пора четко отделить средний бизнес от малого и заставить бизнесменов платить налоги, эквивалентные их доходам.

"Я думаю, нам надо отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это то, что мы должны сделать сейчас. Есть виды деятельности, которые не могут быть малым бизнесом", - говорит Даниил Гетманцев.

При этом малый бизнес будет работать на "едином налоге". А вот средний или даже крупный, которые прячутся под маской малого, будут платить налоги на общих основаниях, как большинство граждан Украины.

Налоги для ФОПов в Украине отменят: Гетманцев озвучил планы власти

"Активисты, которые якобы отстаивают интересы "ФОПов", сами говорят, что борются за права малого и среднего бизнеса. Но "единый налог" вообще не должен касаться среднего бизнеса", - цитирует Гетманцева издание.

Все прекрасно понимают, из-за чего ФОПы так противятся установке кассовых аппаратов. Они не хотят "светить" свои реальные доходы, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения. Вот и получается, что бизнесмен с миллионными оборотами платит в казну меньше денег, чем учитель с его копеечной зарплатой. Настало время восстановить справедливую систему налогообложения, считает депутат-"слуга".

Ярлык представителя малого бизнеса давно стал удобной ширмой для минимизаторов, которые хотят зарабатывать в Украине большие деньги, при этом фактически не имея перед ней никаких налоговых обязательств, считает Гетманцев.

"Давайте признаем, сейчас – это самый распространенный инструмент уклонения от уплаты налогов. Тут и доказывать нечего: заказав товар в интернете или пройдясь по улицам наших городов, любой может в этом убедиться", - говорит глава парламентского комитета.

Напомним, ФОПы начали протестовать в Киеве еще в начале декабря прошлого года. С тех пор налоговый майдан то затухает, то перманентно активизируется. Власть во многом пошла на уступки предпринимателям. В частности, отдельным категориям были предоставлены налоговые каникулы. Однако ФОПы не унимаются, выдвигая все новые требования.


Марченко Любов, Тудей

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