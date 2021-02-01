Частные трейдеры начали импортировать электроэнергию из РоSSии

Запрет, который действовал в 2020 году, утратил силу.

Украина впервые с марта 2020 года возобновила импорт электроэнергии из РоSSии.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Электроэнергию импортировали компании-трейдеры ООО "ОНК-Групп", ООО "НЭК" и ООО "Стимекс", указывает консалтинговая компания EXPRO.

"ОНК-Групп" приобрела доступ к межгосударственному сечению на 1-2 февраля, планируя импортировать в энергосистему Украины от 100 до 300 МВт электроэнергии в дневные (12: 00-14: 00) и вечерние часы (20:00 - 22:00) . "НЭК" и "Стимекс" купили доступ на февраль объемом 50 МВт и 100 МВт соответственно.

Напомним, что с начала января Украина также начала импортировать электроэнергию из Беларуси.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он потерял силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных пересечений.

Ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует.

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