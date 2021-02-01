Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы

Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минэнерго.

В частности, на складах ТЭС было 244,7 тыс тонн антрацитового угля, которое не добывается в Украине.

Угля марки Г (газовый уголь, добываемый в Украине) - 344,1 тыс тонн.

В то же время, в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС Украины, на ТЭС и ТЭЦ на 28 января должно было быть 294,8 тыс тонн антрацитового угля и 809,7 тыс тонн - газового.

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