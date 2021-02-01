Суверенный фонд Норвегии продал все свои активы, связанные с нефтью и газом

Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM), крупнейший суверенный фонд в мире, продал весь свой портфель компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, сделав большой шаг в сторону от ископаемого топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: epravda.com.ua

Почему фонд отказался от нефти

Портфель стоимостью около $6 млрд был полностью закрыт до конца 2020 года, сообщил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде. Этот шаг завершает многолетний процесс сокращения влияния гигантского инвестора на сектор, который определял экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека.

Гранде выступил с заявлением после того, как фонд обнаружил ущерб примерно в $10 млрд от нефтегазовых холдингов в 2020 году. Фонд продолжает владеть интегрированными нефтяными компаниями, однако отказывается комментировать размер портфеля по разведке и добыче нефти.

Нефтяной фонд, как и раньше, владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности Royal Dutch Shell Plc.

Фонд благосостояния Норвегии начал отказываться от нефти и газа более трех лет назад. В то время планировалось диверсифицировать отрасль, в которой экономика Норвегии была слишком уязвима с целью устранения основного финансового риска.

Сколько фонд заработал в 2020-м

В целом прошедший год был одним из лучших для инвестора, когда общий портфель принес почти $123 млрд прибыли, в частности благодаря его технологическим операциям.

Этот результат увеличил размер фонда до рекордных $1,3 трлн, или $240 тыс. на каждого из 5,4 млн норвежцев. Доходность фонда составила 10,9% годовых, а основные деньги принесли вложения в технологические компании США .

Напомним

Государственный пенсионный фонд Норвегии в 2019 году заработал рекордные $180 млрд благодаря ралли на фондовых рынках.

К концу 2020 года стоимость фонда составила 10,914 трлн норвежских крон. Вложения в акции составили 72,8% инвестпортфеля, в облигации — 24,7%, в недвижимость — 2,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежит около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран. Значительную долю в портфеле занимают ценные бумаги Apple , Microsoft , Alphabet, Nestle и Amazon.com.

Что известно о суверенных фондах

Активы суверенных фондов благосостояния составляют примерно 75% мировых активов в сумме более $5,8 трлн, где по объему активов заметно лидирует суверенный фонд Норвегии.

Активы самых больших суверенных фондов благосостояния, начало 2020 года, $ трлн

Суверенный фонд Сумма активов Государственный пенсионный фонд Норвегии глобальный 1,099 Китайская инвестиционная корпорация 941 Управление инвестиций в Абу-Даби 697 Орган по инвестициям в Кувейт 592 Денежный орган Гонконге 509 GIC Private Ltd, Сингапур 440 Национальный совет фонда социальной защиты Китая 438 AFE Investment Company, Китай 418 Temasek Holdings, Сингапур 375 Катарский инвестиционный орган 328 Всего 5,837

На Международном форуме суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Лондоне 23 апреля 2020 года были определены ориентиры по исследованию перспектив долгосрочных владельцев активов и их реакции на кризис, вызванный пандемией covid-19.