Крупнейший немецкий Commerzbank сократит тысячи рабочих мест и закроет сотни отделений

К 2024 году в рамках стратегической перестройки Commerzbank планирует сократить штат сотрудников на 10 тыс. человек и закрыть 340 отделений. При этом инвестиции в разработку цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта банк увеличит. Об этом пишет cnn.business.

Фото: finclub.net

Какие изменения ожидают банк

На данный момент в банке по всему миру работает около 48,5 тыс. сотрудников. Однако в последнем заявлении руководства банка говорится, что каждое третье рабочее место в отделениях банка в Германии будет ликвидировано. Кроме того, с 792 до 450 сократится количество и самих отделений Commerzbank.

Руководство банка стремится к большей экономии издержек, повинуясь принципу «прибыльность выше роста».

«Мы хотим сосредоточить внимание на сильных сторонах Commerzbank и обеспечить его высокие показатели в долгосрочной перспективе. Чтобы этого достичь, мы намерены значительно упростить структуру и сократить расходы», — говорится в заявлении генерального директора Манфреда Кнофа.

За последнее время акции Commerzbank (CRZBF) на Франкфуртской бирже выросли почти на 6%.

В заявлении представителей Commerzbank также сообщается, что финучреждение будет вести переговоры с сотрудниками, чтобы согласовать справедливые и, насколько это возможно, социально ответственные решения в ходе сокращения численности персонала.

Что в планах

В банке также сообщили, что намерены реализовать намеченные изменения «как можно скорее».

В планах топ-менеджмента банка достигнуть к 2024 году ежегодной экономии в $1,7 млрд.

Тем не менее, инвестиции в разработку цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта банк увеличит.

Мировой рынок труда

По данным Международной организации труда, 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел не в форме безработицы, а в форме бездействия: люди оставили рынок труда, так как не смогли работать по разным причинам, возможно, из-за локдаунов, карантинных ограничений.

Такие потери объясняются еще и сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, охватившим 114 млн человек во всем мире.