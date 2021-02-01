Крупнейший немецкий Commerzbank сократит тысячи рабочих мест и закроет сотни отделений

К 2024 году в рамках стратегической перестройки Commerzbank планирует сократить штат сотрудников на 10 тыс. человек и закрыть 340 отделений. При этом инвестиции в разработку цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта банк увеличит. Об этом пишет cnn.business.

Крупнейший немецкий Commerzbank сократит тысячи рабочих мест и закроет сотни отделений
Фото: finclub.net

Какие изменения ожидают банк

На данный момент в банке по всему миру работает около 48,5 тыс. сотрудников. Однако в последнем заявлении руководства банка говорится, что каждое третье рабочее место в отделениях банка в Германии будет ликвидировано. Кроме того, с 792 до 450 сократится количество и самих отделений Commerzbank.

Руководство банка стремится к большей экономии издержек, повинуясь принципу «прибыльность выше роста».

«Мы хотим сосредоточить внимание на сильных сторонах Commerzbank и обеспечить его высокие показатели в долгосрочной перспективе. Чтобы этого достичь, мы намерены значительно упростить структуру и сократить расходы», — говорится в заявлении генерального директора Манфреда Кнофа.

За последнее время акции Commerzbank (CRZBF) на Франкфуртской бирже выросли почти на 6%.

В заявлении представителей Commerzbank также сообщается, что финучреждение будет вести переговоры с сотрудниками, чтобы согласовать справедливые и, насколько это возможно, социально ответственные решения в ходе сокращения численности персонала.

Что в планах

В банке также сообщили, что намерены реализовать намеченные изменения «как можно скорее».

В планах топ-менеджмента банка достигнуть к 2024 году ежегодной экономии в $1,7 млрд.

Тем не менее, инвестиции в разработку цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта банк увеличит.

Мировой рынок труда

По данным Международной организации труда, 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел не в форме безработицы, а в форме бездействия: люди оставили рынок труда, так как не смогли работать по разным причинам, возможно, из-за локдаунов, карантинных ограничений.

Такие потери объясняются еще и сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, охватившим 114 млн человек во всем мире.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% — на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардовКрупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов
Мировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих местМировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих мест
Биткоин за сутки подешевел на $3 тысячиБиткоин за сутки подешевел на $3 тысячи
Британская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в ТанзанииБританская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в Танзании
Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.
Крупнейшее месторождение лития в США будет разрабатывать канадская Lithium AmericasКрупнейшее месторождение лития в США будет разрабатывать канадская Lithium Americas
Банки сократили региональные сети еще на 195 отделенийБанки сократили региональные сети еще на 195 отделений
Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Курс биткоина вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента ТрампуКурс биткоина вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента Трампу
Последние новости
Подгружаем последние новости