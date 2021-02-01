Центробанки должны перенять опыт криптовалют — вице-премьер-министр Сингапура

Тарман Шангаратнам, министр из правительства Сингапура, считает, что перед лицом новых глобальных игроков, разрабатывающих стейблкоины и альтернативные платежные системы, двухуровневая система центральных и коммерческих банков «старого мира» должна влиться в новую реальность. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет finextra.com.

Центробанки должны перенять опыт криптовалют — вице-премьер-министр Сингапура
Фото: bitnovosti.com

Опасения банкиров

Представитель Сингапура также заявил, что государственные центробанки должны использовать открытый подход к развитию цифровых валют и избегать вытеснения частных игроков. «Центральные банки не должны выбирать победителей. Но они должны внедрять в свои структуры такие же эффективные подходы, как это делают частные финтех-компании», — подчеркнул он.

Шангаратнам считает, что центральные и коммерческие банки обеспокоены новаторским подходом быстрорастущих игроков небанковского сектора, подрывающих финансовый мир. Однако «старые деньги» не только могут, но и должны влиться в новую реальность, поддерживая царящие тенденции в сфере создания криптовалют, не вытесняя при этом небольшие фирмы и финтех-стартапы.

Мировая финансовая система должна быть более сплоченной и взаимозависимой, чтобы не допустить появления монополий в закрытых финансовых экосистемах.

В настоящий момент уже имеются такие симптомы. Возникают частные стейблкоин-проекты и поставщики кошельков, которые благодаря современным технологиям слишком стремительно наращивают свое влияние, как это происходит в Китае. Так, Пекин всерьез озабочен неконтролируемостью национальной финтех-компании Ant Group.

Кстати

Австралийский разработчик из компании nChain Крейг Райт, который привел в замешательство большую часть криптовалютного мира, назвав себя создателем биткоина Сатоши Накамото, теперь может столкнуться с целым рядом судебных разбирательств, инициированных правительствами разных стран.

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