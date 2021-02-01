Дефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардов

По данным Госказначейства Украины, госбюджет 2020 года сведен с дефицитом 217,096 млрд грн при установленном законом максимуме в 300,545 млрд грн. Это почти в 3 раза превысило дефицит госбюджета в 2019 году — тогда он составил 78,05 млрд грн. Об этом сообщается в данных ведомства на официальном сайте.

Дефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардов
Фото: voxukraine.org

Цифры 2020 года

Расходы госбюджета 2020 года оставались ниже запланированных и составили 1,288 трлн грн, что на 17% превышает прошлогодний показатель, но при плане в 1,355 трлн грн.

Доходы госбюджета по итогам 2020 года выросли по сравнению с показателем 2019-го на 0,77% и составили 1,076 трлн грн при плане в 1,066 трлн грн, в том числе по общему фонду — 877,6 млрд грн при плане в 858,7 млрд грн.

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн, в том числе внешние — 249,5 млрд грн. Погашение за год превысили 385,5 млрд грн, в частности по внешним обязательствам — 145,6 млрд грн.

Приватизация прошлого года принесла почти 2,25 млрд грн против запланированных 500 млн грн, тогда как госбюджет на 2021 год ожидает поступлений 12 млрд грн от приватизации.

Цифры 2021 года

Как сообщалось, государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн. Доходы госбюджета в этом году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

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